سلطة الأراضي تصادق على 814 رخصة بناء خلال شهر حزيران الماضي

رام الله/سما/

صادقت مكاتب سلطة الاراضي/ أملاك الدولة في المحافظات، من خلال لجان أملاك الدولة، على 814 رخصة بناء للمواطنين، خلال شهر حزيران الماضي.

وأوضحت سلطة الأراضي في بيانها، أن مكتب نابلس صادق على 187 رخصة، ومكتب طوباس 166، ومكتب أريحا 8، وفي محافظة الخليل تمت المصادقة على 27 رخصة، وبيت لحم 165 رخصة، وطولكرم تم منح 106 رخص بناء، ومحافظة رام الله والبيرة منح 40 رخصة بناء، وفي جنين تم منح 106 رخص بناء، وهذا كله يأتي في إطار المتابعات اليومية لمكاتب سلطة الاراضي بهدف التسهيل على المواطنين.

وأضافت، أن مكاتب أملاك الدولة ضبطت في المحافظات 33 اعتداء، ووصلت الاعتداءات في محافظة بيت لحم 21 اعتداء، وفي أريحا اعتداء واحد، والخليل اعتداءين، و5 اعتداءات في طوباس، وتم ضبط 4 اعتداءات في طولكرم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإحالتها إلى جهات الاختصاص لأخذ المقتضى القانوني بحق المعتدين وفق الأصول.

وقامت طواقم ومفتشي أملاك الدولة بإجراء 207 كشوفات على أراضي الخزينة، وذلك في إطار المتابعات الدائمة لأملاك الدولة في كل المحافظات، للحفاظ على مخزون الدولة من الأراضي واستخدامها بالشكل الأمثل للمنفعة العامة.