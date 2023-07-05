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العسومي: جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني خرق لكافة القوانين والأعراف

الأربعاء 05 يوليو 2023 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسومي: جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني خرق لكافة القوانين والأعراف



القاهرة/سما/

 قال رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل العسومي، إن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها الجريمة النكراء في مدينة جنين، والتي كشفت الوجه القبيح لانتهاكات حقوق الإنسان، تعتبر خرقا لكافة القوانين والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وطالب العسومي في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحياة الحرة الكريمة في دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومعاهدة السلام العربية.

وأشار إلى أن المرصد سيظل داعما بقوة لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وذلك وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي تستهدف ليس فقط تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها، لكن أيضا إبراز التحديات ونقاط الضعف وتقويتها، مشددا على أنه لدينا الكثير من النماذج العربية التي تعكس هذه العلامات المضيئة.

ويناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات الهامة على رأسها خطة عمل المرصد لتبني العقد العربي لحقوق الإنسان 2023-2033، وإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، والتحضيرات الخاصة بتنظيم المؤتمر السنوي الأول لحقوق الإنسان في العالم العربي والذي سيتم تنظيمه بالتعاون والشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، على هامش الاحتفالات الأممية بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

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#عادل العسومي

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