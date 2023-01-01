نتنياهو: إذا عادت جنين إلى "الإرهاب" سنعود إليها

القدس المحتلة/سما/

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه إذا عادت مدينة جنين إلى "الإرهاب" سنعود إليها.



ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، توعد من خلالها بالعودة إلى مخيم جنين مرة أخرى بشكل أكبر وأسرع من ذي قبل، في حال عودة المدينة إلى "الإرهاب"، على حد قوله.

وجاءت تصريحات نتنياهو في كلمة متلفزة له ألقاها خلال تفقده قاعدة "بلماحيم" الجوية العسكرية وسط البلاد.



وكان نتنياهو قد قال، أمس الثلاثاء، إن بلاده مستمرة في مواصلة حربها ضد "الإرهاب".



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "خلال العملية في جنين اعتقلنا 300 وقتلنا 12.. العملية كانت معقدة وفي منطقة صعبة".



وأضاف المتحدث: "حققنا إنجازات خلال العملية في جنين، لكنها ليست كاملة"، متابعا: "سنعود إلى مخيم جنين إذا توفرت معلومات عن تخطيط نشطاء لأي هجمات".





بدوره، أعلن زياد النخالة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أن "الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها".



وجاء ذلك في وقت انسحبت فيه القوات الإسرائيلية من جنين، في اليوم الثاني، لواحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وانطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.



وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.



من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".



وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي".