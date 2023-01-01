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الوزير غنيم: أضرار كبيرة لشبكات وخطوط المياه نتيجة العدوان على مخيم جنين

الأربعاء 05 يوليو 2023 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير غنيم: أضرار كبيرة لشبكات وخطوط المياه نتيجة العدوان على مخيم جنين



رام الله/سمات/

 أكد رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، أن طواقم سلطة المياه المختصة مستمرة بعملها بحصر الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكة وخطوط المياه في مخيم جنين نتيجة العدوان الاسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية بشكل مباشر ومتعمد.

وأشار إلى أنه تم العمل وبشكل عاجل، وتلبية لاحتياجات المواطنين الملحة، على توفير صهاريج لتوزيع المياه على المواطنين بالتعاون مع جهازي الدفاع المدني والشرطة وبلدية جنين، وبالتنسيق مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، لضمان توفيرها في ظل هذه الظروف الصعبة وأجواء الصيف الحارة لتغطية احتياجاتهم لحين تمكن الطواقم الفنية من حصر الاضرار بشكل كامل وإصلاحها، والتي قد تستغرق عدة أيام .

وأكد أن جميع الاعتداءات الاسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة تلحق أضرارا بالغة في مرافق وشبكات المياه وتؤثر بشكل مباشر على وقف تزويد المواطنين بالمياه وهو ما يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم وتجرم المساس بخدمات المياه لكونها من أبسط حقوق الإنسان.

وطالب المجتمع  الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لجانب الشعب الفلسطيني لمواجهة الممارسات المتكررة للاحتلال الاسرائيلي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة .

#جنين #مازن غنيم

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