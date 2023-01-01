3 مصابين أحدهم بحالة خطيرة بجريمة إطلاق نار في اللد

اللد/سما/

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة من جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في حي المحطة بمدينة اللد مساء الأربعاء.

وحسب المعلومات الواردة، فإن جناة أطلقوا النار على مركبة أجرة ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص كانوا بداخلها.



وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة أحدهم (39 عاما) بالخطيرة، بينما المصابان الآخران أحدهما في الثلاثينيات من عمره والأخير في الستينيات من عمره، وصفت حالتيهما بالمتوسطة.

وقال مضمدان إنه "مع وصولنا إلى المكان كان المصابون يعانون من جروح في أجسادهم، وعلى الفور قدمنا لهم العلاجات الأولية ثم جرى نقلهم بواسطة سيارات العلاج المكثف".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.