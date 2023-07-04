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الإمارات تتبنى عملية إعادة إعمار مخيم جنين بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد

الأربعاء 05 يوليو 2023 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تتبنى عملية إعادة إعمار مخيم جنين بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد



جنين/سما/

وجه القيادي في حركة “فتح”  شامي الشامي، بخالص الشكر والتقدير للقيادة في الإمارات وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، للاستجابة الفورية بتقديم الدعم والمساندة للمتضررين بمخيم جنين في الضفة الغربية.

وأكد الشامي – في تصريحات لقناة “الغد” – أن هناك دمارا كبيرا حل بمخيم جنين خلال الساعات الـ36 الماضية، مشيرا إلى تشكيل “لجنة طوارئ” لحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بمخيم جنين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وثمَّن قيادي فتح الدور الذي تلعبه دولة الإمارات على مر التاريخ، وتبنيها عملية إعادة الترميم، لافتا إلى أن الإمارات طلبت البدء في حصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في المخيم بشكل فوري، معلنة تغطية تكاليفه بشكل كامل بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وهو موقف ليس غريبا عليها.

وأشار إلى أن الإمارات قدمت في عام 2002 نحو 25 مليون دولار لصالح إعادة إعمار مخيم جنين، مضيفا أن الشيخ محمد بن زايد ما زال سائرا على درب الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

 

 

#الامارات

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