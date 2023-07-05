ادانات عربية متواصلة لعدوان الاحتلال على جنين

جنين/سما/

- أدانت باكستان بشدة، عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والغارات الجوية التي شنها على مدينة جنين ومخيمها، وأدت إلى وقوع شهداء وجرحى.

وطالبت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في وقف هذه الأعمال غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك لضمان حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مؤكدة موقفها الثابت والداعم لنضاله المشروع.

وجددت باكستان دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، على حدود عام 1967، وتكون القدس عاصمتها، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأدانت ‎ليبيا بشدة، استمرار التصعيد المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة ‎جنين ومخيمها.

وطالبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، اليوم الأربعاء، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، والتي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا والإصابات بين المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت ليبيا، رفضها الكامل للأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري، وتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، والتي تجري ضد الفلسطينيين العزل، وتقوض أي فرص لبناء سلام عادل وشامل بالمنطقة.

ونددت الجمهورية الموريتانية، بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

ودعت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف العدوان المتكرر والتصعيد الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال على مدينة جنين.

وطالبت بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.