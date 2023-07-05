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قائد فيلق "القدس": الشباب الفلسطيني في جنين يوجه صفعة قوية لـ"إسرائيل"

الأربعاء 05 يوليو 2023 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد فيلق "القدس": الشباب الفلسطيني في جنين يوجه صفعة قوية لـ"إسرائيل"



طهران/سما/:

قال العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الكيان الصهيوني وضع كل قوته في مخيم جنين ولكن الشباب الفلسطيني وجّه له صفعة قوية.


ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن العميد قاآني، أن "المقاومة الفلسطينية تنفذ في بعض الأيام أكثر من 30 عملية ضد عناصر الكيان الصهيوني في الضفة الغربية".



وشدد قائد الفيلق الإيراني على أن الفلسطينيين يدافعون عن أرضهم وحقوقهم منذ أكثر من 70 عاما، مضيفا: "بالتأكيد بعون الله سينجح هذا الطريق في تحقيق هدفه نهائيًا والانتصار سيكون للفلسطينيين".


وأوضح العميد إسماعيل قاآني أن معركة إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها، مثل "الكيان الصهيوني المتعطش للدماء، تقوم على حقيقة أننا أدركنا الطريق الصحيح وعلمناه للآخرين، وهم منزعجون من ذلك"، على حد قوله، مضيفا أن "الأمريكيين أنفقوا 7 تريليونات دولار في هذه السنوات العشرين في المنطقة، ولكن لم يكسبوا شيئا، بل خسروا شيئا في كل يوم".


وقال قائد فيلق "القدس" الإيراني: نشهد اليوم قيام الكيان الصهيوني بإحضار جميع قواته إلى الميدان في مخيم جنين، لكن الشباب الفلسطيني وجهوا صفعة قوية له وفي بعض الأيام ينفذ الفلسطينيون أكثر من 30 عملية في الضفة الغربية ضد الكيان الصهيوني.

وذكر أن المقاومة الفلسطينية تثبت نفسها في العديد من المجالات الحيوية، أهمها المجال الأمني والاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن تلك المقاومة قد تعلمت هذه الدروس من إيران، وأن "أعداء بلاده مستاؤون ثم عاجزون لدرجة يغتالون الرجل الأول في محاربة الإرهاب".


وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد دانت، أمس الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي المستمر في مدينة جنين في الضفة الغربية، حيث نقلت وكالة "إرنا" عن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إدانة بلاده بشدة، استمرار ما أسماه بـ"جرائم الكيان الصهيوني في مخيم جنين".



وطالب كنعاني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة بهدف وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلية المتكررة بحق أهالي المخيم، معربًا عن استنكاره لعمليات القصف الجوي والبري الواسعة من جانب القوات الإسرائيلية على مخيم جنين.


وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "هناك تداعيات إنسانية مترتبة على هذه الجريمة السافرة التي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين الأبرياء، فضلا عن هدم المنازل والتهجير القسري لسكانها".


وشدد ناصر كنعاني على "حق الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة المشروع في هذا البلد، لمواجهة الكيان الصهيوني المعتدي"، مضيفًا أن "الهجمات المتواصلة التي يشنها الجيش الصهيوني الإرهابي على مختلف المناطق في الضفة الغربية لن تعيد إلى هذا الكيان اقتداره المزيف والمعدوم أمام المقاومة الباسلة التي يسطرها الشباب الفلسطيني اليوم".


وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "هذه الممارسات الإرهابية تعد محاولات مستميتة وعديمة الجدوى في سياق تعزيز اقتدار كيان الفصل العنصري الصهيوني".

#قائد فيلق القدس اسماعيل قآني

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