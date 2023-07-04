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لبنان: لاجئون فلسطينيون ينفذون وقفة تضامنًا مع جنين

الأربعاء 05 يوليو 2023 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: لاجئون فلسطينيون ينفذون وقفة تضامنًا مع جنين



بيروت/سما/

نفذ مئات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأربعاء، وقفة تضامنية بمخيم شاتيلا في العاصمة بيروت، تضامنًا مع مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وشارك في الوقفة ممثلو الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفاعليات وأهالي المخيم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وألقى أمين سر حركة فتح وفصائل المنظمة في مخيم شاتيلا، كاظم حسن، كلمة باسم الفصائل، عاهد فيها الأهالي في "كل فلسطين من بحرها إلى نهرها بالوقوف إلى جانبهم".

وأعرب عن اعتقاده بأن "هناك ثأرًا بين جنين والصهاينة لأنها أذاقتهم الويل في العام 1948، وأعجزتهم عن احتلالها"، وفق تعبيره.

وندّد حسن "باستهداف العائلات الآمنة وتهجيرهم والإمعان في استهدافهم".

والإثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، استمرت لنحو 48 ساعة، وأسفرت عن استشهادج 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.

#لبنان #جنين

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