بالأسماء: كتيبة جنين تزف ثلة من قادتها ومجاهديها

جنين/سما/

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ثلة من قادتها ومجاهديها الميامين الذين ارتقوا خلال معركة بأس جنين وهم:

الشهيد القائد: أحمد محمد العامر (21 عاماً) أحد القادة الميدانيين في سرايا القدس - كتيبة جنين

الشهيد المجاهد: سميح فراس أبوالوفا (20 عاماً) أحد مجاهدي سرايا القدس -كتيبة جنين

الشهيد المجاهد: مجدي يونس عرعراوي (17 عاماً) أحد مجاهدي وحدة الهندسة في سرايا القدس - كتيبة جنين

الشهيد المجاهد: أوس هاني حنون (19 عاماً) أحد مجاهدي سرايا القدس - كتيبة جنين

الشهيد المجاهد : علي هاني الغول (17 عاماً)أحد مجاهدي سرايا القدس - كتيبة جنين

الشهيد المجاهد: عبدالرحمن حسن حردان (17عاماً) أحد مجاهدي حركة الجهاد الاسلامي

الشهيد المجاهد: حسام محمد أبو ذيبة (18 عاماً) أحد مجاهدي حركة الجهاد الاسلامي

الشهيد المجاهد: نور الدين حسام مرشود (16 عاماً) أحد مجاهدي حركة الجهاد الاسلامي

كما نتي حركة الجهاد الاسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس - كتيبة جنين ثلة من أبناء شعبنا الأبطال الذين ارتقوا خلال المعركة وهم :

الشهيد البطل : جواد مجاهد نعيرات (20 عاماً)

الشهيد البطل : محمد مهند الشامي (26 عاماً)

الشهيد البطل : عدي إبراهيم خمايسة (20 عاماً)

الشهيد البطل : مصطفى عماد قاسم (16 عاماً)

وأكدت، أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، درب القدس والأقصى المحرر، وإن مسيرة سرايا القدس والمقاومة لن تتوقف وستكون دماء الشهداء وقوداً لاستمرار المواجهة والنضال حتى التحرير والعودة.