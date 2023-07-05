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مذيعة في "بي بي سي" لنفتالي بينيت: إسرائيل سعيدة بقتل الأطفال (فيديو)

الأربعاء 05 يوليو 2023 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذيعة في "بي بي سي" لنفتالي بينيت: إسرائيل سعيدة بقتل الأطفال (فيديو)



لندن/سما/

قالت مذيعة في “بي بي سي” البريطانية في مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن “القوات الإسرائيلية سعيدة بقتل الأطفال” الفلسطينيين.

جاء ذلك في مقابلة أجراها بينيت مع المذيعة أنجانا غادغيل، ونشر مقطعا منها الأربعاء، على حسابه في تويتر.

وقالت المذيعة في المقابلة: “القوات الإسرائيلية سعيدة بقتل الأطفال”.

ورفض بينيت أقوال المذيعة، مدعيا أن “الفلسطينيين دون سن 17 عاما يطلقون النار على إسرائيليين”.

وكانت المذيعة استهلت المقابلة بالقول “يصف الجيش الإسرائيلي هذه العملية (في جنين شمالي الضفة الغربية) بأنها “عملية عسكرية”، لكننا نعلم الآن أن الشباب يقتلون، أربعة منهم دون الثامنة عشرة”.

وأضافت: “هل هذا حقًا ما خرج الجيش من أجل القيام به؟ لقتل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18؟ “.

ورد عليها بينيت: “على العكس تماما، في الواقع، جميع القتلى الـ11 هم من المسلحين”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 12 فلسطينيا في العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين التي بدأت فجر الإثنين وانتهت فجر الأربعاء.

 

#بينت #اسرائيل

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