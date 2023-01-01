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الاحتلال يُخطر بوقف العمل في ستة منازل وشبكة مياه شرق يطا جنوب الخليل

الأربعاء 05 يوليو 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل في ستة منازل وشبكة مياه، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل أسامة مخامرة ، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي أبو شبان، في قرية أم لصفة، التابعة لبلدة خلة المية شرق يطا، وأخطرت بوقف العمل في ستة منازل قيد الإنشاء.

وأضاف أن ملكية هذه المنازل تعود للمواطنين: إسماعيل إبراهيم ويتكون منزله من طابقين ومساحته 200 متر مربع، والأشقاء: عليان جميل عليان ويتكون منزله من طابقين بمساحة 170 مترا مربعا، ومحمد ويتكون منزله من طابقين على مساحة 170 مترا مربعا، وفارس وتبلغ مساحة منزله 140 مترا مربعا، وتؤوي هذه المنازل الأربعة 40 مواطنا تقريبا، كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في شبكة مياه تخدم حي أبو شبان في القرية.

كما أخطرت قوات الاحتلال المواطنين: موسى العدرة، وإبراهيم محمد محسن بوقف العمل في منزليهما في منطقة خلة عميرة بقرية أم لصفة، وتبلغ مساحة كل من المنزلين 150 مترا مربعا، كما أخطرت في خلة عميرة ذاتها بإزالة خزان مياه تعود ملكيته للمواطن عيسى حماد عليان.

#الاحتلال #الخليل #مسافر يطا

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