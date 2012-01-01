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الأسير مروان معدي من جفنا يدخل عامه الـ12 في الأسر

الأربعاء 05 يوليو 2023 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسير مروان معدي (62 عاما) من بلدة جفنا شمال رام الله، عامه الـ12 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اعتقاله عام 2012.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنّ محكمة الاحتلال حكمت على الأسير معدي بالسجن لمدة 8 سنوات، ولاحقا في عام 2020، وقبل موعد الإفراج عنه بشهرين، رفعت محكمة الاحتلال حكمه مرة أخرى، بالسجن لمدة 22 عاما، مع دفع غرامة مالية بقيمة (50) ألف شيقل.

ولفت إلى أنّ الأسير معدي متزوج وأب لثلاثة أبناء، تزوج ابنه الأكبر وهو في الأسر، واليوم لديه حفيدة، ويقبع حاليا في سجن (ريمون).

#الأسير مروان معدي #جفنا #نادي الأسير #سجون الاحتلال

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