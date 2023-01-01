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مفزع.. سيدة تستيقظ في نعشها أثناء جنازتها

الأربعاء 05 يوليو 2023 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفزع.. سيدة تستيقظ في نعشها أثناء جنازتها



وكالات / سما /

تفاجأت عائلة سيدة تايلندية بعدما استفاقت وهي في طريقها لأحد المعابد البوذية تمهيدا لمراسم جنازتها.

وبينما كانت سيارة الإسعاف تنقل شاتابورن سريفونلا، البالغة من العمر 49 عاما إلى المستشفى، لاحظ الأطباء توقفها عن التنفس، ما دفعهم إلى إعلان وفاتها في 29 يونيو الماضي.

وعلى الفور اتصلت مالي والدة سريفونلا، بأقاربها لإبلاغهم بالخبر الحزين، والعمل على ترتيب مراسم الجنازة.

وأثناء سير موكب الجنازة نحو معبد وات سري فادونج باتانا، حيث كان من المفترض أن يظل جثمان سريفونلا لليلة كاملة هناك وفق التقاليد البوذية، استيقظت السيدة وفتحت عينيها، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت سريفونلا مباشرة إلى مستشفى بان دونغ، حيث تخضع هناك للرعاية الطبية برفقة ابنتها.

#تايلند #سيدة #النعش #جنازة

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