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رئيس ليبيريا يتعهد بفتح سفارة لبلاده في إسرائيل

الأربعاء 05 يوليو 2023 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس ليبيريا يتعهد بفتح سفارة لبلاده في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

التقى الرئيس الليبيري جورج وياه، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وأكد أن بلاده تخطط لفتح سفارة في إسرائيل.

وأثناء زيارته للقدس، عقد وياه اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، إلى جانب وفد رفيع ضم وزراء وكبار المسؤولين من ليبيريا.

ولم يصدر إعلان رسمي عن موعد افتتاح السفارة أو ما إذا كانت ستكون في القدس أو تل أبيب.

بدوره، وصف كوهين ليبيريا بأنها "واحدة من أكبر أصدقاء إسرائيل في إفريقيا".

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، ناقش الجانبان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات الابتكار والزراعة وجعل المعرفة الإسرائيلية أكثر سهولة في مواجهة التحديات التي تواجه ليبيريا".

وقال مكتب هرتسوغ إن الأخير "أكد أهمية وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي". كما تناول هرتسوغ قضية السفارة الليبيرية في إسرائيل، مشددا على أنها "مهمة من أجل زيادة فرص التعاون بشكل كبير".

وفي العام الماضي، أفادت معلومات بأن ليبيريا تخطط لفتح مكتب تجاري في القدس سيصبح في النهاية سفارة.

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