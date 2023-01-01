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الأزهر: على الجميع تحمل مسؤولياته لوقف انتهاكات الاحتلال المتكررة بحق الفلسطينيين

الأربعاء 05 يوليو 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر: على الجميع تحمل مسؤولياته لوقف انتهاكات الاحتلال المتكررة بحق الفلسطينيين



القاهرة / سما /

أدان الأزهر الشريف، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على مدينة جنين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء.

وأوضح الأزهر، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس الإصرار الإسرائيلي السافر على مواصلة الاعتداءات والاقتحامات، وارتكاب المجازر، واستخدام كل أنواع البطش والقوة المفرطة، في إرهاب صريح للأبرياء والعزل من أبناء الشعب الفلسطيني، وتعدٍّ واضح على جميع القوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية.

ودعا الأزهر إلى اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد تجاه هذه الانتهاكات، التي ينتهجها هذا الاحتلال الغاشم في مدينة جنين الفلسطينية المحتلة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في وجه هذا الكيان المحتل، الذي تمرَّس على قتل الأبرياء، والاعتداء على الأطفال والنساء والرجال، وسلب الحقوق، وسرقة الأراضي والممتلكات.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته تجاه ما يجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصدي بقراراتٍ حاسمةٍ لوقف عبث هذا الاحتلال بحقوق الفلسطينيين الأبرياء، وتعدّيه السافر والمتواصل على أرضهم وممتلكاتهم.

#الأزهر الشريف

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