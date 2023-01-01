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"الأوقاف" تطلق حملة "شدّوا أزرهم" لصالح متضرري عدوان الاحتلال على مخيم جنين

الأربعاء 05 يوليو 2023 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" تطلق حملة "شدّوا أزرهم" لصالح متضرري عدوان الاحتلال على مخيم جنين



رام الله / سما /

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة لإغاثة متضرري عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، تحت شعار: (شدّوا أزرهم).

وأوضح البكري أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، باشرت الوزارة بتنفيذ حملة لإغاثة متضرري هذا العدوان، ستبدأ صباح يوم الجمعة المقبل، من خلال جمع التبرعات المالية في المساجد بعد صلاة الجمعة، أو من خلال جمع التبرعات "العينية" في مقارّ لجان الزكاة المركزية في المحافظات، أو من خلال التبرع لرقم حساب صندوق الزكاة الفلسطيني لدى بنك فلسطين/ فرع رام الله عين مصباح رقم (226229).

ووجه البكري نداءً إلى كل أبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة لمساندة إخواننا في مخيم جنين، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعانون منها نتيجة هذا العدوان، موضحاً أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني ستتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لصالح الحملة.

وقال، "إن الوزارة حددت خطبة الجمعة المقبلة للحديث عما تعرض له المخيم من انتهاكات واعتداءات".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

#وزارة الأوقاف #جنين

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