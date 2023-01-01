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ضبط مواد خام مُعدة لتصنيع مفرقعات خطرة بغزة

الأربعاء 05 يوليو 2023 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط مواد خام مُعدة لتصنيع مفرقعات خطرة بغزة



غزة/ سما /

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، اليوم الأربعاء، مواد خام وأغراض معدة لصناعة 1000 قطعة من المفرقعات النارية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبينت مباحث التموين أنها ضبطت مواد خام متنوعة وأدوات تستخدم في صناعة المفرقعات النارية داخل منزل المدعو (م، غ)، وباستجوابه أفاد بقيامه بصناعة المفرقعات النارية وتسويقها.

وذكرت مباحث التموين أن عملية الضبط تأتي في ظل المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب والمفرقعات النارية، لما تشكله من خطر على حياة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.

وأفادت مباحث التموين أنها صادرت المفرقعات، وأحالت ملف القضية لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

وشددت المباحث أنها مستمرة في جهودها المكثفة لملاحقة مصنعي المفرقعات الخطرة ومروجيها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم؛ حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيقاً لحالة السكينة العامة.

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