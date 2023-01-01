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بمشاركة جماهيرية غفيرة .. جنين تودّع أقمارها

الأربعاء 05 يوليو 2023 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة جماهيرية غفيرة .. جنين تودّع أقمارها



رام الله / سما /

 بمشاركة جماهيرية غفيرة، شيع المواطنون، اليوم الاربعاء، شهداء عدوان الاحتلال على جنين.

وانطلقت مراسم التشييع من أمام المستشفى الحكومي.

وشع المواطنون 12 شهيدا وهم: سميح فراس أبو الوفا (20 عاما)، وحسام محمد أبو ذيبة (18 عاما)، وأوس هاني حنون (19 عاما)، ونور الدين حسام مرشود (16 عاما)، ومحمد مهند الشامي (23 عامًا)، وأحمد محمد عامر (21 عاما)، ومجدي يونس عرعراوي (17 عاما)، وعلي هاني الغول (17 عاما)، ومصطفى عماد قاسم (16 عاما)، وعدي إبراهيم خمايسة (22 عاما)، وعبد الرحمن أحمد صعابنة (22 عاما)، وجواد نعيرات.

وفجر الإثنين الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدم فيها طائرات مروحية ومسيرات وقوات برية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 12 مواطنين، وأكثر من 120 جريحاً، بينهم نحو 20 إصابة بجروح خطيرة وسط استمرار لتبادل إطلاق النار بين المقاومين وقوات جيش الاحتلال.

كما تعمدت قوات الاحتلال تدمير الخطوط الرئيسية لشبكات المياه والكهرباء خاصة في مخيم جنين، وتجريف الطرق والاراضي الزراعية، واستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ.

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