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تغييرات جذرية في الهاتف الذكي

الأربعاء 05 يوليو 2023 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغييرات جذرية في الهاتف الذكي



وكالات / سما /

نشرت صفحة "أبل اب" المختصة بأخبار منتجات شركة آبل، 6 تغييرات رئيسية سيشهدها هاتف آيفون 15 الذي سيصدر بعد أشهر، والتي قد تكون أكثر التغييرات "جذرية" في الأعوام الأخيرة.

هاتف آيفون لم يشهد تغييرات كبيرة على الشكل، في الأعوام الماضية، ولكنه قد يشهد نقلة هذا العام، حسب ما أشار إليه موقع "أبل اب".

وذكر الموقع إن هاتف آيفون 15 الذي سيصدر في سبتمبر المقبل، سيشهد 6 تغييرات رئيسية:

الشريحة

هواتف "آيفون 15 برو" و"15 برو ماكس" ستستخدم شريحة A17 Bionic الجديدة، بينما سيبقى هاتف "آيفون 15" على شريحة A16 Bionic.

لا يعرف حتى الآن المزايا التي ستضيفها شريحة A17 Bionic التي ستكون "العقل الرئيسي" للجهاز.

الشاحن

يقول الموقع إن الهاتف سيستخدم طريقة شحن USB-C، مثل هواتف أندرويد، وهي نقلة طال انتظارها بسبب محدودية منفذ Lightning الخاص بأجهزة أبل.

#الهاتف الذكي

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