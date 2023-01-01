تتويج بطل جديد لكأس فلسطين لكرة اليد

غزة / سما /

توج فريق خدمات البريج بطلاً لكأس السوبر الوطني "كأس فلسطين" لكرة اليد، عقب فوزه الثمين على شقيقه نادي عزون من مدينة قلقيلية من الضفة الغربية المحتلة بنتيجة (29/32)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشهيد سعد صايل غرب غزة.

وحضر المباراة النهائية، أحمد حلس رئيس حركة فتح في قطاع غزة، والدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وجمال أبو يوسف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، وعدنان عيسى رئيس نادي خدمات البريج، ورياض اسليم رئيس نادي عزون الرياضي، وعدد من الشخصيات الرياضية، إضافة للجمهور الكبير.

وفي تفاصيل المباراة، بدأ خدمات البريج اللقاء قوياً، وسجل 3 أهداف متتالية، ليعود عزون لتقليص النتيجة إلى هدفين، واستمرت أفضلية خدمات البريج في الشوط الأول حتى نهايته والذي حسمه خدمات البريج بنتيجة (10/14).

في الشوط الثاني، حاول عزون تقليص النتيجة ونجح في ذلك بعدما قلص الفارق لهدفين، إلا أن خدمات البريج عاد وبقوة واستمر في التفوق والتقدم بفارق أكثر من 5 أهداف، حتى اقتربت المباراة من النهاية، وحاول فيها عزون العودة ونجح في ذلك وقلص الفارق لهدف، إلا أن خبرة لاعبي خدمات البريج، حسمت اللقاء لصالحهم رغم نهاية الشوط الثاني (18/19) لصالح نادي عزون.

وبهذا الفوز، حافظ خدمات البريج على تواجد بطولة كأس فلسطين في المحافظات الجنوبية للعام الثاني على التوالي، بعدما توج به خدمات النصيرات العام الماضي على ذات الفريق.