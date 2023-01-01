إنترميلان يضع شروطه في ملف لوكاكو

وكالات / سما /

يسعى نادي إنترميلان لحسم ملف المُهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي.

وكانت إعارة لوكاكو للنيراتزوري قد انتهت، وأصبح من الضروري الوصول لاتفاقٍ جديد يُبقيه في قلعة الإنتر.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن إنترميلان سيعرض على تشيلسي شروطه بشأن لوكاكو، حيث يرغب في استعارة النجم البلجيكي مُجدداً مع الالتزام بالشراء.

وستكون قيمة عرض إنترميلان 5 مليون يورو للإعارة، مع الالتزام بالشراء بقيمة 30 مليون يورو.

وسيتم تفعيل بند شراء لوكاكو في حالة تأهل إنترميلان لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

ولفت التقرير إلى تصريح بيبي ماروتا، مُدير إنترميلان، الذي أكد على أن تشيلسي وافق على عرضٍ سعودي بقيمة 50 مليون يورو من أجل المُهاجم البلجيكي، ولكن لوكاكو تمسك بخيار اللعب لإنترميلان.

ويبلغ لوكاكو من العُمر 30 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع تشيلسي في يونيو 2026.

ويملك لوكاكو في رصيده 132 مُباراة في كافة المُسابقات مع إنترميلان، سجل فيهم 78 هدفاً، وصنع لزملائه 23 هدفاً، وحقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.