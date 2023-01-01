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عائلة راموس تحسم قراره بشأن العروض السعودية

الأربعاء 05 يوليو 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة راموس تحسم قراره بشأن العروض السعودية



وكالات / سما /

 

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان السابق، من اللعب في الدوري السعودي، خلال الموسم المقبل.

وانتهى تعاقد راموس مع باريس سان جيرمان، عقب نهاية الموسم المنقضي، وبات لاعبا حرا يمكنه الانتقال مجانا لأي ناد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن راموس لديه عروض من المملكة العربية السعودية، وكذلك من أمريكا وتحديدا إنتر ميامي.​

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فقد رفض راموس فكرة الانتقال للعب في السعودية، بعدما حصل على عرضين من ناديين مختلفين، براتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو.

وأوضح التقرير، أن سر رفض راموس للعب في السعودية، هو معارضة عائلته للعيش هناك، ورغبتها في التواجد بأوروبا أو أمريكا.

وأشار إلى أن الأقرب حاليا هو انتقال راموس لصفوف إنتر ميامي، ومجاورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددا.

#سيرجيو راموس #السعودية #باريس سان جيرمان

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