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لماذا يصر باريس على وضع مبابي بين خيارين لا ثالث لهما؟

الأربعاء 05 يوليو 2023 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا يصر باريس على وضع مبابي بين خيارين لا ثالث لهما؟



وكالات / سما /

يصر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على وضع نجمه كيليان مبابي بين خيارين لا ثالث لهما، إما تجديد العقد المبرم بين الطرفين في الوقت الحالي، أو الرحيل الفوري في الصيف الجاري.

ولا يضع النادي الباريسي ضمن حساباته فكرة خسارة مبابي، المتواجد بقوة في مدار ريال مدريد الإسباني، بشكل مجاني كلاعب حر، بعد نهاية عقده مع إدارة البي إس جي بمجرد نهاية الموسم الجديد، بسبب ما قد يعنيه هذا الأمر من ضرر على الوضع المالي للنادي.

صحيفة ليكيب الفرنسية فسرت الأمر، اليوم الثلاثاء، ووصفت فكرة خروج مبابي مجاناً من عباءة باريس بالخطر الكبير، لذلك يشعر فريق العاصمة الفرنسية بالقلق حيال الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن باريس التزم بوضع راتب مبابي ومكافآته في حساباته المالية، لذلك يخطط النادي لبيع اللاعب بدلاً من فقدانه بالمجان، لتحقيق التعادل في الحسابات، وحال حدوث غير ذلك، سيكون النادي الباريسي في وضع مالي معقد، فيما يتعلق بالقواعد المالية النظيفة.

وتراجع مبابي عن وعده لإدارة باريس بعدما قال أنه لن يرحل بالمجان، لذلك عمدت إدارة ناصر الخليفي لمنحه عقداً مدته موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث، بدلاً من عقد مدته ثلاثة سنوات، عند عملية التجديد في الصيف الماضي.

#باريس سان جيرمان #مبابي #ريال مدريد

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