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أردا جولير يصدم برشلونة بقرار ناري!

الأربعاء 05 يوليو 2023 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردا جولير يصدم برشلونة بقرار ناري!



وكالات / سما /

صدم التركي أردا جولير، الملقب بميسي تركيا، نادي برشلونة الإسباني، الذي كان يقود السباق للتعاقد معه من فريق فنربخشه التركي هذا الصيف، بقرار ناري.

وقرر جولير إدارة ظهره لبرشلونة والانتقال للعب في صفوف الغريم التقليدي، ريال مدريد، حسبما ذكرت شبكة ريليفو الإسبانية، مساء الثلاثاء، بعدما تقدم الريال بعرض إلى فنربخشه، أعلى مالياً من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وأوضحت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن هناك حالة من التفاؤل داخل النادي، بشأن الاتفاق على ضم اللاعب، رغم وجود اتفاق مسبق بين برشلونة وجولير على البنود الشخصية في العقد.

شبكة فاناتيك التركية بدورها، أفادت بأن ريال مدريد قلب الطاولة في وجه برشلونة بعرض حاسم، علماً بأن اللاعب غير قراره وسينتقل للريال بعدما تحدث مع الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش.

وضغط الميرينجي بشكل مكثف على اللاعب الشاب، الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، خلال الـ 72 ساعة الماضية، ما ساهم في تغيير جولير قراره وتحوله للعب في ريال مدريد، مع غياب التأكيد الرسمي على حسم أي شيء حتى الآن.

#أردا جولير #برشلونة

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