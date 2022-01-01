البرازيل تتوصل إلى اتفاق مع المدرب الجديد

وكالات / سما /

توصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى اتفاق من أجل التعاقد مع مدرب جديد يتواجد على رأس العارضة الفنية لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

ولم تتعاقد البرازيل مع أي مدرب منذ نهاية حقبة تيتي، التي وصلت لخط النهاية بعد الفشل في الفوز بلقب كأس العالم 2022 بقطر، بالخروج في الأدوار الاقصائية على يد منتخب كرواتيا.

وذكرت صحيفة جيجلوبو البرازيلية أن الاتفاق تم بين الاتحاد البرازيلي ونادي فلومينينسي المنافس في الدوري المحلي، ليكون فيرناندو دينيز هو المدرب الحالي لكتيبة السيلساو، بصفقة مؤقتة.

وسيوقع دينيز على عقد مع اتحاد الكرة في بلاد السامبا مدته ستة أشهر فقط، وقد تمتد المدة إلى عام كامل، بناءً على التاريخ الذي سيتمكن فيه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد الإسباني، من مغادرة قلعة الميرينجي.

فكرة البرازيل هي الاستعانة بأنشيلوتي في الحقبة المقبلة كمدرب دائم، والاتفاق مع الإيطالي في موضع التنفيذ رغم وجود بعض الأمور التي لم تحسم، منها راتب المدرب، وبعض الأمور الخاصة بالجهاز الفني، وموضع إقامة المدرب الإيطالي.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع إدارة الريال في يونيو 2024، لكنه يحق التفاوض علناً والتوقيع لأي ناد أو منتخب بدايةً من يناير المقبل، تزامناً مع دخوله فترة الستة أشهر الحرة في عقده.