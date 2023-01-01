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المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة

الأربعاء 05 يوليو 2023 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة



غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الأربعاء، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن 12 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها وفاة وإصابة واحدة متوسطة، فيما لحقت أضرار مادية وتلفيات بـ 22 مركبة، ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.

وقالت شرطة المرور والنجدة إن الطفل بهاء محمد صلاح مهرة 4 أعوام، سكان جباليا البلد، توفي أمس الثلاثاء، نتيجة دهسه من قبل مركبة نوع "سكودا لون أبيض".

وأشارت شرطة المرور والنجدة أنها فتحت تحقيقًا وأوقفت سائق المركبة وهو المواطن (م، م) 28 عامًا، وحجزت المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

#المرور بغزة #حوادث السير

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