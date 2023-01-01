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"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في الأكاديمية العربية للعلوم بمصر

الأربعاء 05 يوليو 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في الأكاديمية العربية للعلوم بمصر



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراة) في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر، للعام الدراسي 2023-2024م.

وأوضحت الوزارة أنّ التخصصات المُتاحة ضمن هذه المنح، هي: دكتوراة في الجودة، وماجستير الإعلام الرقمي، وماجستير العلوم في الشبكات الكهربائية الذكية.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.

#مصر #التعليم العالي #منح دراسية

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