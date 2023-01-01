رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان على جنين ومخيمها إلى 12 شهيدا، و140 جريحا، واستشهاد شاب من السموع، جنوب الخليل، ووقوع إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق عدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

ارتفاع حصيلة العدوان على جنين ومخيمها إلى 12 شهيدا و140 جريحا .. والاحتلال يستهدف المستشفيات

استشهاد شاب من السموع واصابة 9 اسرائيليين في عملية بتل أبيب

الرئيس يوجه الحكومة لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لإغاثة أهلنا في مخيم جنين والمدينة

اشتية: إن من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني

صاحب المشهد الأجمل.. شهيدا

"نكبة جنين 2023" تثير ردودا وغضبا بشارع الشتات الفلسطيني في لبنان

مصدر أمني مسؤول ينفي المزاعم الإسرائيلية باستمرار التنسيق الأمني

مقتل جندي احتلالي في مخيم جنين

فصائل العمل الوطني ترحب بدعوة الرئيس لاجتماع طارئ للأمناء العامين للفصائل

دعوة الإدارة الأميركية لإدانة العدوان الاسرائيلي على جنين ومخيمها

"الأيام":

الغزو: 12 شهيداً، مئات الجرحى والمعتقلين، تهجير وتدمير

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق عدة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ضابط في جنين خلال بدء انسحاب قوات الاحتلال

إصابات في فعاليات التضامن مع جنين وإضراب شامل يعمّ مختلف المحافظات

عشرات الإصابات بينهم مصور صحفي في تجدد المواجهات شرق القطاع

الجامعة العربية تعلن دعمها لقرارات القيادة الفلسطينية

نواب إسرائيليون يوافقون مبدئياً على مشروع قانون التعديلات القضائية

إنذارات إخلاء جديدة تهدد عشرات المباني والمنشآت في الطيبة بالمثلث

"القدس":

4 شهداء وعشرات الجرحى في ثاني أيام العدوان

الرئيس يوجه الحكومة لتوفير الاحتياجات الإغاثية لمخيم ومدينة جنين

حيفا: اعتقالات خلال تظاهرة إسناد لجنين ومخيمها

إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات في الضفة

استشهاد المنفذ ... «9» إصابات بينها 5 خطيرة بعملية دعس وطعن في تل ابيب

أكثر من مئة ضحية بين شهيد وجريح في مخيم جنين