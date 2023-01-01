ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال أيار

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، ان الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً نسبته 13.95% خلال شهر أيار الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع إلى 110.38، مقارنة بـ 96.86 خلال شهر نيسان.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 15.64%، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا، أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، أهمها: صناعة منتجات المعادن المشكلة، عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنسوجات.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 14.08% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 10.19%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.83%، والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.