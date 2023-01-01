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مجدلاني يعلن عن موعد صرف مساعدات للأيتام في قطاع غزة

الأربعاء 05 يوليو 2023 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يعلن عن موعد صرف مساعدات للأيتام في قطاع غزة



رام الله/ سما/

 أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة "وافا للتنمية وبناء القدرات" ستباشر بصرف المساعدات النقدية للأيتام في قطاع غزة يوم غدٍ الخميس، بقيمة 5 ملايين شيقل.

وصرح الشريكان أن المساعدات ستصرف لخمسة آلاف يتيم ينتمون للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، وبإمكانهم استلامها من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة ( pal pay  ).

وأهاب الطرفان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية، والرمز المكون من سبع خانات رقمية، الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من مؤسسة "وافا" على هواتفهم 

وأكدا على أهمية البرنامج، والذي يساهم في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة، كونه سيمكن الأيتام ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشكر مجدلاني الجمعية الكويتية وللكويت أميرا وشعبا على المساعدات الإنسانية، وعلى دورهم في هذا المشروع، وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني، وأثنى على جهود مؤسسة "وافا" ممثلة بمديرها محيسن العطاونة، والتي تساهم في تمكين الأسر الفلسطينية في الجوانب الصحية والاقتصادية، لتعزيز صمود الأسر في قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان بسبب الحصار الاسرائيلي الخانق للقطاع. 

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