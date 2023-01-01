قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من نابلس وبيت لحم

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 4 مواطنين من مدينتي نابلس وبيت لحم في الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت عدة أحياء في نابلس، واعتقلت نصر الدين الخراز من منطقة شارع بيكر، كما اعتقلت الطالب في جامعة النجاح وعضو مجلس اتحاد الطلبة الأسير المحرر عبد الله إسلام حامد البيتاوي، من منطقة الضاحية، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشها.

وفي بيت لحم، اعتقل محمد هاني صومان (28 عاما) من منطقة حارة الفواغرة وسط المدينة، وإبراهيم ناصر الورديان (24 عاما) من حي سوق الحلال، وذلك بعد دهم منزلي دويهما وتفتيشهما.