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العثور على كوكايين داخل البيت الأبيض

الأربعاء 05 يوليو 2023 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على كوكايين داخل البيت الأبيض



وكالات

قالت إدارة الإطفاء في العاصمة الأميركية واشنطن أن مسحوقا أبيض عُثر عليه داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من ليل الأحد-الإثنين، وأدى إلى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي مؤقتا.

وأكد مسؤولان مطلعان لصحيفة "واشنطن بوست الأميركية" أن المادة التي عثر عليها في البيت الأبيض هي الكوكايين.

كما أكدت الخدمة السرية بالولايات المتحدة لوكالة رويترز العثور على "مادة مجهولة" أدت إلى إغلاق جزء من البيت الأبيض، لكنها أحالت أسئلة أخرى إلى إدارة الإطفاء التي رفضت التعليق.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، "في ساعات متأخرة من ليل الأحد، أُغلق مجمع البيت الأبيض احترازيا بينما كانت عناصر من الخدمة السرية تفحص مادة مجهولة عثر عليها داخل منطقة عمل".

وأضاف المتحدث أن المادة عُثر عليها في الجناح الغربي من البيت الأبيض، الذي يضم المقر التنفيذي الذي يعيش فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، والمكتب البيضاوي وغرفة اجتماعات ومنطقة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى مكاتب ومساحات عمل للمستشارين والموظفين بالرئاسة.

ولم يكن بايدن في البيت الأبيض عند العثور على المادة. ويعمل المئات في الجناح الغربي أو يمرون به بشكل منتظم.

وقالت الخدمة السرية إنه "جرى التواصل مع إدارة الإطفاء بالعاصمة لإجراء تقييم، وسرعان ما حددت أن المادة غير خطرة".

وقال المتحدث إنه تم إجراء "تحقيق في سبب وطريقة" دخول المادة إلى البيت الأبيض، دون مزيد من التفاصيل.

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