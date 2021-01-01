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مقتل شخصين بالرصاص في الداخل المحتل برصاص مجهولين

الأربعاء 05 يوليو 2023 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شخصين بالرصاص في الداخل المحتل برصاص مجهولين



الناصرة/سما/

قُتل شخصان في جريمتي إطلاق نار، ارتُكبتا في عرابة ويركا، الليلة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل المختلفة التي شهدها المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري، إلى 107 قتلى.

وقدّم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب يبلغ من العمر 40 عاماً، من جرّاء تعرضه لإطلاق النار في يركا، مشيراً إلى أن المصاب، قد توفي متأثراً بجراحه الحرجة قرب المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، والذي كان في الطريق إليه.

وذكر أن الطاقم اضطر إلى إقرار وفاته، قبيل وصوله للمشفى، بعد أن فشلت محاولات الإنعاش، في الإبقاء على حياته.

وفي عرابة، قتل الشاب أمين فلاح عاصلة (عفونة) في العشرينات من عمره، مساء الثلاثاء، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق النار في المدينة.

وعُلم أن الجريمة أسفرت عن إصابة شاب آخر بجروح تتراوح بين متوسطة وطفيفة. وعملت الطواقم الطبية على نقل المصاب والقتيل للمشافي القريبة.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحيتين هما شقيقان من مدينة عرابة؛ وأنهما تعرضا لإطلاق النار خلال تواجدهما قرب محل تجاري في المدينة، على خلفية لم تتضح بعد.

وفي بلدة البعنة، أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر ستة سنوات في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء الثلاثاء.

وبلغ عدد القتلى في المجتمع العربيّ خلال النصف الأول من العام الجاري، ليقترب من حصيلة سجلت على مدار سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

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