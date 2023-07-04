جيش الاحتلال يصدر بيانا بعد عدوانه على غزة وينشر توثيقا لغاراته

غزة/سما/

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بيانا بعد عدوانه على مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال في بيانه أن طائراته الحربية أغارات على موقع تحت الأرض لانتاج وسائل قتالية تستخدمه دائرة المواد الكيمائية في حركة حماس وموقعا آخر لتصنيع مواد خام صاروخية تابع لها.

مضيفا أن ذلك "جاء ردًّا على اطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو "اسرائيل" الليلة واعتراضها."

وتابع : "تستهدف هذه الغارات قدرات تعاظم القوة والتسلح لدى حماس التي تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وتدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد "إسرائيل".

ونشر جيش الاحتلال توثيقا لغاراته على غزة، حيث استهدف موقعين للمقاومة الفلسطينية في شمال وغرب مدينة غزة.