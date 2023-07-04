  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة: شعبنا سجل انتصارا كبيرا بهزيمة العدوان على جنين

الأربعاء 05 يوليو 2023 02:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: شعبنا سجل انتصارا كبيرا بهزيمة العدوان على جنين



غزة/سما/

أكد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر اليوم، أن الشعب الفلسطيني العظيم سجل انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها.

وأضاف النخالة في تصريح صحفي "قادت كتيبة جنين ومقاتلوها البواسل بكل شجاعة وبطولة هذا الانتصار الكبير، وأثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين. 

وتابع: "إنها معارك مجد يسجلها  الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس، وفي هذه اللحظات التاريخية تخرج جنين عن بكرة أبيها تهتف للمجاهدين ولكتيبة جنين, إنها لحظات عز ومجد ستبقى حاضرة في مسيرة شعبنا حتى النصر النهائي بإذن الله. 


ووجه النخالة التحية للمقاتلين الأبطال ولثوار جنين وأبنائها الذين سجلوا هذا النصر الواضح في مواجهة العدو.

ودعا  إلى التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً ملهماً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة. 
 

#النخالة

الأكثر قراءة اليوم

عبد الباري عطوان يكتب عن موقف الرئيس عباس وحماس من مجزرة جنين ..

العدوان على جنين: ارتفاع عدد الشهداء ومقتل جندي إسرائيلي في كمين محكم

روايات إسرائيلية متضاربة حول أهداف اقتحام جنين ومدّته

الشيخ: زيارة نتنياهو لتخوم جنين لها دلالة واضحة..

لحظة بلحظة.. العدوان على جنين يدخل يومه الثاني

ردود الفعل "الإسرائيلية" على عملية "تل أبيب"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

بالفيديو: إطلاق رشقة صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف

كتائب القسام تصدر بيانا عقب انسحاب الاحتلال من مخيم جنين

Screenshot_24

انسحاب كامل للاحتلال من مخيم جنين (فيديو)

photo_2023-07-04_22-48-54

الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده في جنين (فيديو)

photo_2023-07-04_15-11-51

شهيد برصاص الاحتلال في جنين و الاحتلال يواصل عدوانه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية