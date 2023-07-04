النخالة: شعبنا سجل انتصارا كبيرا بهزيمة العدوان على جنين

غزة/سما/

أكد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر اليوم، أن الشعب الفلسطيني العظيم سجل انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها.

وأضاف النخالة في تصريح صحفي "قادت كتيبة جنين ومقاتلوها البواسل بكل شجاعة وبطولة هذا الانتصار الكبير، وأثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين.

وتابع: "إنها معارك مجد يسجلها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس، وفي هذه اللحظات التاريخية تخرج جنين عن بكرة أبيها تهتف للمجاهدين ولكتيبة جنين, إنها لحظات عز ومجد ستبقى حاضرة في مسيرة شعبنا حتى النصر النهائي بإذن الله.



ووجه النخالة التحية للمقاتلين الأبطال ولثوار جنين وأبنائها الذين سجلوا هذا النصر الواضح في مواجهة العدو.

ودعا إلى التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً ملهماً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة.

