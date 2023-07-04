سرايا القدس: «بأس جنين» جولة جديدة سيسجلها شعبنا بمداد من العزيمة والإصرار

جنين/سما/

أكدت سرايا القدس كتيبة جنين، الليلة، أن المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، خلال معركة "بأس جنين" البطولية سطرت أروع الملاحم والبطولة والفداء، وكبدت العدو خسائر فادحة على كل المستويات في جولة جديدة من صولات كتيبة جنين سيسجلها تاريخ شعبنا المقاوم بمداد من عزيمة وإصرار.

وقالت الكتيبة في بيان لها: "الحمد لله الذي أعز جنده وننصرهم وأذل اليهود وقهرهم وجعل الصهاينة عبرة لمن اعتبر، على أيدي أبناء سرايا القدس كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام وكافة مقاتلي الشعب الفلسطيني.

وأضافت "إننا أمام هذا النصر الذي رسمته سرايا القدس - كتيبة جنين بدماء القادة قبل الجند، نتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا الصامد في مخيم جنين الذين كانوا الحضن الدافئ والحصن المنيع للمقاومة خلال المعركة".

وأبرقت الكتيبة بالتحية الممزوجة بالعزة والكرامة إلى أهالي الشهداء والجرحى والأسرى الأكرم منا جميعا على ما قدموه من تضحيات عظيمة خلال المعركة.

وتوجهت بالتحية إلى أهالي مدينة جنين، وريفها وكافة المدن الفلسطينية، التي احتضنت أهالينا وأثبتوا أنهم حاضنة قوية للمجاهدين.

كما وجهت سرايا القدس - كتيبة جنين التحية إلى كافة طواقم الاسعاف والدفاع المدني والبلديات الذين ما ادخروا جهداً في انقاذ واسعاف وتقديم الخدمة لأبناء شعبنا من غطرسة هذا العدو المجرم.

وتقدمت بالتحية لكافة الطواقم الصحفية والإعلام المقاوم التي كشفت وجه هذا الاحتلال المجرم الذي عاث فساداً في المخيم وأظهرت عنجهيته في استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.