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الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده في جنين

الأربعاء 05 يوليو 2023 12:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده في جنين



جنين/سما/

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بمقتل أحد جنوده،  جراء تعرضه لطلقات خلال اشتباك مسلح في مخيم جنين مساء الثلاثاء.

وذكرت مصادر عبرية أن جندي من وحدة إيغوز الاستطلاعية الاستخباراتية أصيب بعيار ناري في الصدر ونقل بحالة حرجة إلى مستشفى "شعاري تسيديك" قبل أن يعلن عن مصرعه، فيما أفادت الاذاعة العبرية العامة بأن الجندي الإسرائيلي قتل في اشتباك خلال الانسحاب من مخيم جنين.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الجندي القتيل في جنين من سكان مستوطنة بيت إيل شمال رام الله وهو ضابط صف في وحدة ايغوز وحدة متخصصة في العلميات البرية المعقدة في المناطق المغلقة.

وأظهرت فيديوهات متداولة لجنود الاحتلال وهم ينقلون جنود قتلى ومصابين خلال معارك اليوم عند أطراف جنين.

 

#جنين

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