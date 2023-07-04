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حماس تبارك انتصار جنين

الأربعاء 05 يوليو 2023 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبارك انتصار جنين



جنين/سما/

بارك الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم انتصار مخيم جنين ومقاومته على جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على المدينة.

وقال قاسم في تصريح صحفي إن مخيم جنين يهزم جيش الاحتلال مرة أخرى، مضيفاً:" أعلنا منذ البداية أن الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه من العدوان على المخيم، فالعدو الصهيوني يخرج من المخيم بدون أي انجاز بالرغم من وحشيته".

وأكد قاسم أن مخيم جنين سيظل قلعة للمقاومة، وشوكة في حلق الاحتلال، وستظل الثورة بالضفة الغربية متصاعدة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأشار إلى أن الدعم والاسناد لمخيم جنين كان له أكبر الأثر في صمود المخيم، وكانت أحد تجليات هذا الدعم العملية الفدائية التي نفذها أحد أبناء حركة حماس في مدينة تل ابيب.

#جنين

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