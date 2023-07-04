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انسحاب كامل للاحتلال من مخيم جنين

الثلاثاء 04 يوليو 2023 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
انسحاب كامل للاحتلال من مخيم جنين



جنين/سما/

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في إطار عملية عسكرية استغرقت يومين وأسفرت حتى الآن عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بحالة خطيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الدفاع المدني وصلت لمخيم جنين وبدأت بالتنسيق مع الجهات الأمنية في فحص المنازل الآيلة للسقوط وكذلك للتعامل مع أي أجسام مشبوهة.

وذكرت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تنتشر عند أطراف مدينة جنين بعد انسحابها من المخيم ومناطق مختلفة.

وأشارت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين، فيما تحاول طواقم الإسعاف الدخول إلى عمق المخيم، وسط حذر شديد من احتمال تواجد قوات خاصة إسرائيلية في المخيم.

  

#جنين

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