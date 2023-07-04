  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين

الثلاثاء 04 يوليو 2023 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين



جدة/سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، وتهجير العائلات من منازلها وسط حالة من الترهيب، وتدمير البنية التحتية، والقتل، ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها، واستهداف الصحفيين لمنعهم نقل حقيقة ما يجري.

وحملت المنظمة إسرائيل، في بيان اليوم الثلاثاء، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بمسؤولياتها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وحثت الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، كما دعت الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

#التعاون الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

عبد الباري عطوان يكتب عن موقف الرئيس عباس وحماس من مجزرة جنين ..

روايات إسرائيلية متضاربة حول أهداف اقتحام جنين ومدّته

لحظة بلحظة.. العدوان على جنين يدخل يومه الثاني

ردود الفعل "الإسرائيلية" على عملية "تل أبيب"

أسعار صرف العملات

قيادي في كتيبة جنين: لن نترك السلاح وسنقاتل حتى آخر مجاهد وآخر طلقة

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-04_19-25-12

لحظة بلحظة.. العدوان على جنين: ارتفاع عدد الشهداء ومقتل جندي إسرائيلي في كمين محكم

64a442134c59b773bd6b3cd7

الشيخ: زيارة نتنياهو لتخوم جنين لها دلالة واضحة..

photo_2023-07-04_18-06-27

شاهد: ثلاث إصابات اثنتان منها خطيرة جراء استهداف الاحتلال مستشفى جنين الحكومي

photo_2023-07-04_17-01-43

مصادر أمنية تحذر من عملية تضليل إعلامي كبير تقوم به "إسرائيل" حول قرب انتهاء العملية في جنين

photo_2023-07-04_15-11-51

شهيد برصاص الاحتلال في جنين و الاحتلال يواصل عدوانه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية