"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين

جدة/سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، وتهجير العائلات من منازلها وسط حالة من الترهيب، وتدمير البنية التحتية، والقتل، ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها، واستهداف الصحفيين لمنعهم نقل حقيقة ما يجري.

وحملت المنظمة إسرائيل، في بيان اليوم الثلاثاء، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بمسؤولياتها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وحثت الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، كما دعت الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان