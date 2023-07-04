  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسيرة في بيت أمر دعما لأهالي مخيم جنين

الثلاثاء 04 يوليو 2023 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة في بيت أمر دعما لأهالي مخيم جنين



الخليل/سما/

طالب مشاركون في مسيرة سلمية خرجت ببلدة بيت أمر، شمال الخليل، مساء اليوم الثلاثاء، بوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن المسيرة انطلقت من وسط البلدة، وصولا إلى مدخلها، ردد خلالها المشاركون الشعارات المنددة بمجازر الاحتلال وجرائمه، وطالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال عوض إن هذه المسيرة التي دعت إليها حركة "فتح" والقوى الوطنية، تأتي في سياق دعم أهالي مخيم جنين المحاصرين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في منطقة عصيدة بالبلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

#الخليل #بيت امر

الأكثر قراءة اليوم

عبد الباري عطوان يكتب عن موقف الرئيس عباس وحماس من مجزرة جنين ..

روايات إسرائيلية متضاربة حول أهداف اقتحام جنين ومدّته

لحظة بلحظة.. العدوان على جنين يدخل يومه الثاني

ردود الفعل "الإسرائيلية" على عملية "تل أبيب"

أسعار صرف العملات

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

نتنياهو من قاعدة "سالم" يعلق على العدوان في جنين وعملية تل أبيب

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-04_19-25-12

لحظة بلحظة.. العدوان على جنين: ارتفاع عدد الشهداء ومقتل جندي إسرائيلي في كمين محكم

64a442134c59b773bd6b3cd7

الشيخ: زيارة نتنياهو لتخوم جنين لها دلالة واضحة..

photo_2023-07-04_18-06-27

شاهد: ثلاث إصابات اثنتان منها خطيرة جراء استهداف الاحتلال مستشفى جنين الحكومي

photo_2023-07-04_17-01-43

مصادر أمنية تحذر من عملية تضليل إعلامي كبير تقوم به "إسرائيل" حول قرب انتهاء العملية في جنين

photo_2023-07-04_15-11-51

شهيد برصاص الاحتلال في جنين و الاحتلال يواصل عدوانه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية