مسيرة في بيت أمر دعما لأهالي مخيم جنين

الخليل/سما/

طالب مشاركون في مسيرة سلمية خرجت ببلدة بيت أمر، شمال الخليل، مساء اليوم الثلاثاء، بوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن المسيرة انطلقت من وسط البلدة، وصولا إلى مدخلها، ردد خلالها المشاركون الشعارات المنددة بمجازر الاحتلال وجرائمه، وطالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال عوض إن هذه المسيرة التي دعت إليها حركة "فتح" والقوى الوطنية، تأتي في سياق دعم أهالي مخيم جنين المحاصرين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في منطقة عصيدة بالبلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.