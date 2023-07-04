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الأردن: وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني في مدينة إربد

الثلاثاء 04 يوليو 2023 11:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني في مدينة إربد



عمان/سما/

 شهدت مدينة إربد الأردنية، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني واستنكارا للعدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، شارك فيها حشد من المواطنين، وذلك تلبية لدعوة من الملتقى الوطني للأحزاب القومية واليسارية، نصرة لشعبنا .

وأكد المشاركون في الوقفة "أن ما يجري في جنين ومخيمها خاصة والأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، يمثل جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية، واصفين الاعتداء بـ"إرهاب الدولة".

وقالوا "إن الهجوم على الفلسطينيين العزل لا يجوز لا قانونيًا ولا إنسانيًا ولا أخلاقيًا، مؤكدين أن عدم الاستقرار والعنف سيستمر ما دام الاحتلال جاثمًا على صدور الفلسطينيين".

ودعا المشاركون في الوقفة كافة القوى والهيئات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا العدوان الغاشم على الأهل في جنين التي سطر أبناؤها أروع صور الفداء والتضحية من أجل كرامة الأمة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استقلاله وحريته، مطالبين الدول العربية بتحمل مسؤولياتها ومساعدة الشعب سياسيا واقتصاديا ودوليا.

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#اربد

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