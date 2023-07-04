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وزيرة الصحة: الاحتلال نقل المواجهة مع المرضى والكوادر الطبية

الثلاثاء 04 يوليو 2023 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: الاحتلال نقل المواجهة مع المرضى والكوادر الطبية



رام الله/سما/

قالت وزيرة الصحة، إن سلطات الاحتلال نقلت مواجهتها مع المرضى والكوادر الطبية، والذين صنفهم القانون الدولي ضمن الفئات المحمية حسب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وملحقاتهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لوزيرة الصحة مي كيلة عقدته، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الصحة في مدينة رام الله، في ضوء تصاعد العدوان على أهلنا في مدينة جنين ومخيمها والاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والإسعافية والمشافي، والذي بلغ ذروته مساء اليوم بإطلاق النار المباشر على المواطنين في مستشفى جنين الحكومي، وقصف محيط المشفى، ما تسبب بخمس إصابات بينها حلات خطيرة جدا.

وأضافت وزيرة الصحة أن هذا العدوان هو تحدٍّ لكل القوانين الدولية ولكل دول العالم وإصرار على القتل، وأن قوات الاحتلال اعتدت منذ الساعات الاولى لعدوانها على مستشفى جنين الحكومي وأصابت مواطنين داخله بجروح خطرة، وكذلك أطلقت قوات الاحتلال النار على مستشفى الأمل أكثر من مرة وأصابت مواطن بداخله، كما اقتحمت قواته عصر اليوم ساحة مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعرقل بشكل متعمد عمل طواقم وسيارات الإسعاف في جنين، وتمنع وصولهم إلى الجرحى، وأن العالم أجمع قد شاهد إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارات وطواقم الإسعاف ومنعهم إسعاف الجرحى.

وتابعت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد عاثت خرابا كبيرا في البنية التحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي في مخيم جنين ومحيطه، وهو ما ينذر بكارثة صحية.

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي وكافة المنظمات بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الجدي والفاعل ولجم قوات الاحتلال وتحييد المشافي والمرضى، وعدم التعرض للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف ومنعها من التحرك والتدخل لإنقاذ الجرحى.

وأكدت أن وزارة الصحة تعمل بخطة طوارئ قصوى في جنين لتقديم العلاج اللازم للجرحى وتوفير كافة الاحتياجات الصحية اللازمة، وذلك ضمن توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية بتوفير كل ما يلزم للقطاع الصحي في جنين وباقي محافظات الوطن.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة قامت ومنذ اللحظات الأولى لعدوان الاحتلال على جنين، بتجهيز مراكز علاج وأقسام عناية مكثفة في محيط مدينة جنين والمحافظات المجاورة، وأن طواقم الوزارة تعمل على تنسيق مستمر لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات قلقيلية ونابلس لتخفيف الضغط وتقديم ما يلزم من علاج، كما قامت بإرسال ما يلزم من طواقم تشمل أطباء وممرضين ومستلزمات طبية ووحدات دم وسيارات وطواقم إسعاف إلى عدد من مراكز العلاج في جنين ونابلس وقلقيلية؛ لإسناد عمل الطواقم وتقديم العلاج في الوقت اللازم.

ووجهت وزيرة الصحة الدعوة للمراقبين الدوليين من المنظمات الصحية الدولية للتواجد في المشافي والمراكز الطبية للمساعدة في حمايتها من عدوان الاحتلال.

يشار إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين ومخيمها بلغت حتى الآن 12 شهيدا بينهم 5 أطفال، وأكثر من 140 جريح بينهم نحو 30 مصابا بجروح خطرة.

#مي الكيلة

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