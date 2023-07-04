شهيد بقصف إسرائيلي على جنين.. سرايا القدس: المعركة مستمرة

جنين/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، الذي بدأته فجر أمس الاثنين، وأسفر عن 12 شهيدا ونحو 140 جريح، بينهم 30 بحالة خطيرة، ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم.

وشنت طائرات الاحتلال، مساء اليوم، غارة جوية قرب المقبرة في الحارة الشرقية بمدينة جنين، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر في المكان.

وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد الشهداء ارتفع إلى 12 منذ بداية العدوان.

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في السيلة الحارثية ومواجهات في جنين

أصيب ثلاثة مواطنين من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بالرصاص الحي مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال في الأطراف خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة السيلة الحارثية، وتم نقلهم إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة أحياء من مدينة جنين، خاصة في منطقة الدوار الرئيسي، والسيباط، وفي محيط المنطقة الصناعية، وشارعي جنين- الناصرة، وجنين- نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت.

إعلام إسرائيلي يزعم بأن قوات الجيش بدأت الانسحاب من مخيم جنين.. سرايا القدس: المعركة مستمرة

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها إذاعة الجيش والقناة 13 وهيئة البث العام ("كان 11")، أن قوات الاحتلال بدأت بالانسحاب من مخيم جنين.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية أخطرت واشنطن أن العملية العسكرية الواسعة التي تستهدف جنين ستكون قصيرة وستتواصل نحو 24 .

في المقابل أكدت سرايا القدس أن المعركة مستمرة، ومجاهدوها في كتيبة جنين يواصلون الاشتباك والتصدي مع قوات الاحتلال على أطراف المخيم بعد فشل محاولة التوغل الأخيرة عصر اليوم ويحققون إصابات مباشرة في صفوفها ويعطبون عدد من الآليات.

وأكدت الإعلام الحربي لكتيبة جنين أنها لازالت تتصدي لهذا العدوان الغاشم الذي يستهدف المدنيين والمنازل والمستشفيات ودعت كافة وسائل الإعلام الى عدم الانجرار خلف رواية الاحتلال الكاذبة.

اشتباكات مسلّحة على "دوار السينما" في جنين

اندلعت اشتباكات مسلّحة على "دوار السينما" في مدينة جنين خلال الساعة الماضية، بعد تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في مكان قريب، وقد تجمع العشرات من الشبان على الدوار، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص والغاز السام المسيل للدموع، فيما استهدف شبان قوات الاحتلال بالحجارة، وعدد منهم بعبوات محلية الصنع.

في الأثناء، ومع دخول ساعات الغروب، شهد مخيم جنين عدداً من الانفجارات وانبعاث أعمدة الدخان من قلب المخيم، في ظل استمرار تمركز آليات الاحتلال على الشوارع المؤدية للمخيم.

"كتيبة جنين" تعلن إسقاط طائرة مسيرة خامسة منذ بدء العدوان

أعلنت "كتيبة جنين"، مساء اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة مسيّرة جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد الطائرات التي تم إسقاطها إلى خمسة.

وقالت "كتيبة جنين" في بيان لها، "بعون الله وتوفيقه، تمكن مجاهدونا الأبطال من إسقاط طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال في سماء المخيم، والسيطرة عليها وهي الطائرة الخامسة خلال المعركة".

وأكدت "كتيبة جنين" مواصلة مقاتليها استهداف قوات الاحتلال، والتصدي لها بالرصاص والعبوات الناسفة في عدة محاور من مدينة ومخيم جنين.

وقالت الكتيبة: "ان معية الله، ويقظة مجاهدينا على كافة المحاور، هي التي أفشلت كافة محاولات الاحتلال التقدم داخل المخيم".