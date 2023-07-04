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الاحتلال يستعرض "ما حققته" قواته حتى الآن خلال العدوان على جنين

الثلاثاء 04 يوليو 2023 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستعرض "ما حققته" قواته حتى الآن خلال العدوان على جنين



جنين/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، إن قواته "عثرت وصادرت آلاف الوسائل القتالية في مخيم جنين ومدينة جنين ومن ضمنها عبوات ناسفة وأنواع مختلفة من الذخيرة ومختبرات لصناعة المتفجرات".

واستعرض جيش الاحتلال ما حققته قواته خلال العدوان على جنين، وزعم أنها تشمل:

استجواب أكثر من 300 مشتبه بهم واعتقال 30 منهم.
كشف وإحباط 14 شقة لاختباء مطلوبين ولإدارة أعمال قتالية.
كشف وتدمير 6 مختبرات لصناعة المتفجرات والعثور على أكثر من 300 عبوة ناسفة ومواد لإنتاج العبوات والأسلحة.
تدمير ثلاث غرف لإدارة القتال.
مصادرة وإبطال مفعول 10 عبوات أرضية شديدة الانفجار، 24 بندقية من نوع M16، ومئات الرصاصات لمختلف أنواع الأسلحة.
مصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية بقيمة مئات آلاف الشواكل.
مصادرة عشرات الكيلوغرامات من المواد الكيمائية لتصنيع العبوات الناسفة.
كشف ست فتحات أنفاق تحت أرضية وبؤرتيْن لتخبئة الأسلحة احتوت على العديد من الوسائل القتالية.
كشف الوسائل القتالية داخل شقق اختباء وداخل مسجد ومخابئ في الأحياء السكنية وداخل سيارات.

#جنين

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