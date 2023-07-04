الشيخ: زيارة نتنياهو لتخوم جنين لها دلالة واضحة..

رام الله/سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن "وصول نتنياهو إلى تخوم جنين لتفقد قواته لها دلالة واضحة، وهي أن هذه الحملة العسكرية الاحتلالية لها أبعاد سياسية كبيرة وليست عملية أمنية، وتأتي في إطار ما قاله نتنياهو إن حلم الدولة الفلسطينية يجب أن يتم القضاء عليه، وذلك بإضعاف السلطة الفلسطينية كحد أدنى وانهيارها كحد أقصى".

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، معبر سالم بالقرب من مدخل جنين للاطلاع على الوضع الحالي على الأرض من قبل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.

واطلع نتنياهو على الجهود الهجومية والدفاعية في جنين والإنجازات العملياتية حتى الآن والانتشار المستقبلي للقوات.



كما شرحت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي بالتفصيل التهديد الذي تشكله العبوات الناسفة ونشاط تدمير مختبرات إنتاج المتفجرات واعتقال المسلحين.

وقال نتنياهو في ختام الزيارة: "اليوم وقع هجوم شنيع في تل أبيب توقف بسبب تدخل مدني مسلح.. بدون هذا التدخل كان يمكن لهذا الهجوم أن يودي بحياة الكثيرين.. أتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف: "من يعتقد أن مثل هذا الهجوم سوف يردعنا عن مواصلة حربنا ضد "الإرهاب" هو مخطئ.. إنه ببساطة غير معتاد على روح إسرائيل وحكومتنا ومواطنينا وجنودنا".

وشدد على أنهم سيستمرون في العملية "طالما كان ذلك ضروريا لاقتلاع جذور الإرهاب"، مشيرا إلى أن "تل أبيب لن تسمح لجنين بالعودة إلى مدينة ملجأ للإرهاب"،واختتم نتنياهو تصريحاته قائلا: "سنقضي على الإرهاب أينما نراه وسنضربه". وفق تعبيره.

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