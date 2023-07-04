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إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال البيرة

الثلاثاء 04 يوليو 2023 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال البيرة



البيرة/سما/

 أصيب مواطن بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت، مساء اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وأفادت مصادر أمنية"، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، خلال المواجهات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت في منطقة جبل الطويل في البيرة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، فيما اندلعت مواجهات في قرية دير جرير شمال شرق رام الله، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز، ما أدى لاشتعال النيران في أرض زراعية.

وتابعت أن مواجهات اندلعت في بلدة بيتونيا غرب رام الله، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة، دون أن يبلغ عن إصابات.

كذلك، اندلعت مواجهات في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز تجاه المواطنين. 

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#البيرة

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