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5 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

الثلاثاء 04 يوليو 2023 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين



جنين/سما/

 أصيب 5 مواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة كفر دان، غرب جنين، فيما تواصلت المواجهات في مدينة جنين ومخيمها، وفي قرية مثلث الشهداء جنوبا .

وأفات مصادر محلية إن 4 مواطنين بينهم طفل من كفر دان أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، بالرصاص الحي والشظايا والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينما أصيب خامس من بلدة اليامون بالرصاص الحي في ظهره، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل كفر دان، فيما اندلعت مواجهات مماثلة في قرية مثلث الشهداء جنوب جني،ن دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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#جنين

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