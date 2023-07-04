مصادر أمنية تحذر من عملية تضليل إعلامي كبير تقوم به "إسرائيل" حول قرب انتهاء العملية في جنين

جنين/سما/

حذرت مصادر أمنية فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء من عملية تضليل اعلامي كبير تقوم به المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بادعائها عن قرب انتهاء العملية في مخيم جنين.

وقالت المصادر لوكالة "سما":" ان الاحتلال مارس عملية تضليل اعلامي متقنة قبل اسبوع من شن العملية ضد المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين مدعيا ان المستوى العسكري والسياسي يرى بان لا فائدة من العملية فيما ردد الاعلام الفلسطيني والعربي تلك الادعاءات بينما كانت الاستعدادات لدى جيش الاحتلال قد وصلت ذروتها لشن العملية.



واوضحت المصادر ان الساعات القادمة خطيرة وان الاحتلال ومؤسسته الامنية والاعلامية يتحدثون عن انتهاء العملية العسكرية الليلة في تضليل كبير للمقاومين والجمهور الفلسطيني فيما يدفع بقوات كبيرة الى محيط المخيم.



وحذر المصدر من ان الاحتلال قد يوجه ضربات عشوائية خلال الساعات القادمة بهدف خلق صورة انتصار مطالبا الجميع بالحذر وعدم الوقوع في فخ التضليل الاعلامي الحادث الان بشان انسحاب جيش الاحتلال من المخيم ومحيطه..